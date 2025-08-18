وزارة الداخلية المصرية تبعد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الوقائع المصرية في العدد 182 الصادر في 18 أغسطس 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1016 لسنة 2025، بشأن إبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وجاء نص القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/6/2025 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو منير زكريا أحمد عبد الكريم سوداني الجنسية مواليد 1/1/1997.

كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء نص المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

