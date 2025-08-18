البرلمان الليبي يصادق على تكليف خالد حفتر رئيسًا لأركان الجيش

صادق مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، على تكليف الفريق أول خالد خليفة حفتر، رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي، وفقًا لما نقلته قناة ليبيا الحدث.

ويُعرف الفريق خالد حفتر بخلفيته القانونية والعسكرية، وتأسيسه للواء 106 الذي كان له دور بارز في الحرب على الإرهاب.

ويعد خالد حفتر صاحب رؤية مؤسساتية من خلال إطلاق مبادرات لتطوير الجيش، وبناء مدن عسكرية حديثة، إضافة إلى دعمه للشباب والرياضة والأنشطة الثقافية والإنسانية.

من جهته، كان القائد العام للجيش الليبي، المشير أركان حرب، خليفة أبوالقاسم حفتر، كلف، الفريق صدام خليفة حفتر، نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وجاء ذلك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الوطني الليبي، وتماشيًا مع رؤية القائد العام 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة الليبية، أكد إعلام الجيش الليبي أن هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصري اليوم