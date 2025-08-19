«الذكاء الاصطناعي سيقتل الجميع».. طالبة تنسحب من الدراسة قبل التخرج

في وقتٍ يُغادر فيه العديد من طلاب الجامعات دراستهم للانضمام إلى شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، تقول طالبةٌ سابقةٌ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنها تركت دراستها خوفًا من أمرٍ أكثر كارثيةً، أن يُبيد الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أو الذكاء الاصطناعي الخارق، الجنس البشري تمامًا، وفقًا لمجلة فوربس.

قالت أليس بلير، التي التحقت بالجامعة في 2023، للصحيفة «كنت قلقة من أنني قد لا أكون على قيد الحياة للتخرج بسبب الذكاء الاصطناعي العام». وأضافت: «أعتقد أنه في أغلب السيناريوهات، وبسبب الطريقة التي نعمل بها نحو الذكاء الاصطناعي العام، سنواجه انقراضًا بشريًا».

تعمل بلير الآن كاتبة تقنية في مركز سلامة الذكاء الاصطناعي غير الربحي، وليس لديها أي خطط للعودة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، انضمت إليه على أمل مقابلة أشخاص آخرين مهتمين بجعل الذكاء الاصطناعي آمنًا، ويبدو أنها شعرت بخيبة أمل.

وقالت لمجلة فوربس: «أتوقع أن مستقبلي يكمن في العالم الحقيقي».

يتعاطف نيكولا جوركوفيتش، خريج جامعة هارفارد الذي خدم في نادي سلامة الذكاء الاصطناعي في جامعته، مع هذه الفكرة.

إذا كانت مسيرتك المهنية على وشك الأتمتة بنهاية العقد، فإن كل عام تقضيه في الجامعة يُخصم من مسيرتك المهنية القصيرة، كما صرّح لمجلة فوربس. «أعتقد شخصيًا أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) على بُعد أربع سنوات تقريبًا، وأن الأتمتة الكاملة للاقتصاد على بُعد خمس أو ست سنوات تقريبًا.»

يُعدّ بناء الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو نظام يُضاهي الذكاء البشري أو يتفوق عليه، جزءًا كبيرًا من المرحلة النهائية لصناعة الذكاء الاصطناعي. وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الإطلاق الأخير لنموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5 الذي لم يُستقبل جيدًا بأنه خطوة رئيسية نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، بل ذهب إلى حد وصفه بأنه «ذكي بشكل عام».

ومع ذلك، يُشكك العديد من الخبراء في أننا نقترب من بناء نموذج ذكاء اصطناعي قوي كهذا، ويُشيرون إلى دلائل حديثة على أن التحسينات في هذه التقنية تواجه عقبة.

قال غاري ماركوس، الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي والناقد اللاذع لهذه الصناعة، لمجلة فوربس: «من المستبعد للغاية أن يظهر الذكاء الاصطناعي العام خلال السنوات الخمس المقبلة. إن التظاهر بخلاف ذلك مجرد دعاية تسويقية في ظل بقاء العديد من المشاكل الجوهرية (مثل الهلوسة وأخطاء التفكير) دون حل».

وأضاف ماركوس أنه على الرغم من وجود أشكال حقيقية من الضرر الذي يمكن أن يسببه الذكاء الاصطناعي، إلا أن انقراضه التام أمرٌ بعيد المنال.

في الواقع، ربما تريد صناعة الذكاء الاصطناعي أن تصدقوا تنبؤات نهاية العالم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يُثير ألتمان وغيره من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا هذه المخاطر بأنفسهم. إن القيام بذلك يخلق انطباعًا بأن هذه التقنية أكثر كفاءة بكثير مما هي عليه حاليًا، ويسمح لهذه الشركات بالتحكم في الخطاب المتعلق بكيفية تنظيم هذه التقنية.

وإذا كنت تتخيل نهاية العالم كما في سلسلة أفلام «ماتريكس» ــ استعباد البشر على أيدي الذكاء الآلي الذي تمرد على خالقه ــ فقد تتجاهل أشكال الضرر العادية التي تسببها بالفعل، مثل أتمتة الوظائف وتدمير البيئة.

المصري اليوم