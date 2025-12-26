بوتين يتوقع أكبر اختراق تكنولوجي في التاريخ ويتحدث عن مزايا الإنسان على الذكاء الاصطناعي

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن السنوات الـ 10-15 المقبلة ستشهد تحولات تكنولوجية هائلة وتطورات ملحوظة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس الدولة في اجتماع لمجلس الدولة حول تدريب الكوادر اللازمة لاقتصاد روسيا: “سأبدأ بالأفق الزمني طويل المدى. الحديث يدور عن السنوات الـ 10-15 المقبلة. من الواضح بالفعل أن هذا سيكون زمن تحول تكنولوجيا هائلا وتطورا سريعا للذكاء الاصطناعي”.

ووفقا لبوتين، سيشهد العالم لاحقا طفرة تكنولوجية هائلة لم يسبق لها مثيل من قبل.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر تكنولوجية أكثر تطورا وشمولا من استكشاف واستثمار الفضاء. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يغزو بسرعة جميع مناحي الحياة.

ووفقا للرئيس بوتين، تكمن ميزة تفوق البشر على الذكاء الاصطناعي في قدرتهم على العمل ضمن فريق. وقال: “اليوم، أصبحت القدرة على العمل ضمن فريق ميزة تنافسية للبشر”.

ودعا الرئيس الروسي إلى تعليم أطفال المدارس كيفية تقييم نتائج الذكاء الاصطناعي بشكل انتقادي.

وكان رئيس الدولة قد ترأس في التاسع من ديسمبر، اجتماعا لمجلس حقوق الإنسان، وحذّر من خطر “فقدان” جيل الشباب، الذي قد يخسر قدرته على التفكير المستقل نتيجة لتطور الذكاء الاصطناعي. وأكد الرئيس بوتين على أنه عند تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، من الأهمية بمكان الحفاظ على قدرة الشباب على معالجة المشكلات الأساسية.

