شيخ الامين: تم منحي شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال السلم المجتمعي من كلية كامبريدج مودرن كوليدج

قال الشيخ الأمين عمر الأمين: بفضل من الله وتوفيقه، تم منحي شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال السلم المجتمعي من كلية كامبريدج مودرن كوليدج – بريطانيا، ولقب السفير الفخري للإتحاد العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي – السلام الدولي .. تقديراً لجهودي الاستثنائية في:-

برامجي التي إستهدفت دعم المتأثرين بالحرب وإطعامهم وإيوائهم وتقديم العلاج والرعاية الصحية لهم، ومساهمتي الفاعلة في دعم مسيرة الإعمار والتنمية والاستقرار، والمساهمة في مبادرات مكافحة الفقر.

أتوجه بجزيل الشكر لـ الاتحاد العربي الإفريقي للتكامل الاقتصادي والتعاون المشترك و ملتقى القادة والمبدعين العرب، وكلية كامبريدج مودرن كوليدج – بريطانيا على هذا التكريم الذي أعتبره وساماً على صدري وحافزاً لمزيد من العمل والعطاء في خدمة الإنسان والمجتمع.