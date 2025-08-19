ايذانا ببدء العمل في الاقسام المتخصصة ورشة عمل للأطباء ونواب الأخصائيين بمستشفى سنار

نظم اخصائيون متطوعون ومهندسو المعدات الطبية بمستشفى سنار التعليمي، الاثنين، الورشة الأولى للأطباء ونواب الاخصائيين (باطنية، وجراحة، ونساء وتوليد.) وذلك عقب اكتمال إعادة تأهيل بعض الاقسام.

إلى ذلك أشاد الدكتور محمد عز العرب الحاج دفع الله المدير العام لمستشفى سنار التعليمي بجهود الاستشاريين القائمين على أمر الورشة موجهاً شكره لاستشاري الباطنية الدكتور عوض رجبة هجو الذي ظل يقدم خبراته لتطوير المستشفى.