ايذانا ببدء العمل في الاقسام المتخصصة ورشة عمل للأطباء ونواب الأخصائيين بمستشفى سنار
نظم اخصائيون متطوعون ومهندسو المعدات الطبية بمستشفى سنار التعليمي، الاثنين، الورشة الأولى للأطباء ونواب الاخصائيين (باطنية، وجراحة، ونساء وتوليد.) وذلك عقب اكتمال إعادة تأهيل بعض الاقسام.
إلى ذلك أشاد الدكتور محمد عز العرب الحاج دفع الله المدير العام لمستشفى سنار التعليمي بجهود الاستشاريين القائمين على أمر الورشة موجهاً شكره لاستشاري الباطنية الدكتور عوض رجبة هجو الذي ظل يقدم خبراته لتطوير المستشفى.
وأضاف أن المستشفى تشهد طفرة في عدد من الأقسام، مع تأسيس أقسام جديدة كقسم الأورام، مثمناً الجهدين الرسمي والشعبي، كما أشار إلى وصول إسعاف حديث للعناية المكثفة المتحركة، موجهاً صوت شكر لوزارة الصحة ولاية سنار بقيادة الدكتور إبراهيم العوض وزير الصحة والتنمية الاجتماعية.
من جانبه أكد مشرف الدورة استشاري الباطنية الدكتور عوض رجبة هجو أن الورشة برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم العوض أبوكمة حيث ركزت على تدريب الأطباء ونواب الأخصائيين على استخدام معدات العناية المكثفة .
مبيناً أن القسم مكتمل و تم ربطه بشبكة أنابيب من مصنع الأكسجين مباشرة الشيء الذي يوفر استخدام اسطوانات الأكسجين ويسهل العمل، موجهاً شكره للمشاركين في التدريب بالدورة من أخصائيين ومهندسي معدات طبية.
