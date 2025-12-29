اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة أبيي جانب السودان تكشف عن ترتيبات لاستئناف استخراج الرقم الوطني وشهادة الميلاد لدينكا نقوك في 9 ولايات

كشفت اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي جانب السودان عن تشكيل لجنة من الإدارة الأهلية لدينكا نقوك للطواف على الولايات وتنوير مجتمعات الدينكا حول استئناف اجراءات الحصول على الرقم الوطنى وشهادات حديثي الولادة.

وقال رئيس لجنة الطواف العمدة عبدالله الجاك خلال المؤتمر التنويري رقم (50) لوكالة السودان للأنباء حول “إجراءات استخراج الرقم الوطني عشائر دينكا نقوك في السودان”، إنهم قاموا بزيارة لعدد 9 من الولايات للتنوير بإجراءات الرقم الوطني بعد توقف إجراءات الاستخراج لفترة طويلة بسبب الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة.

وأوضح أن الحرب ألحقت أضرارا بالغة لكافة مناحي الحياة بالبلاد وان عددا كبيرا من منسوبي دينكا نقوك قد تضرروا جراء عدم حصولهم على الأوراق الثبوتية مما أثر سلبا على حركة التنقل بين المدن والولايات، بجانب تأخر البعض من الالتحاق بالمدارس والجامعات.

وأشار الجاك إلى أن اللجنة قامت برفع تقريرها الختامي بشأن الجولة لرئيس الإشرافية المشتركة الفريق حامد منان.

من جهته قال مقرر لجنة الطواف اجنق دينق إن الزيارة تمت بتوجيه من رئيس الإشرافية بغرض تفقد أوضاع منسوبي دينكا نقوك في الولايات المختلفة خاصة في النيل الأزرق والابيض وسنار والخرطوم والجزيرة ونهر النيل .