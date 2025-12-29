افتتاح مركز ترخيص الركشات والتكاتك بقسم شرطة مرور الخرطوم جنوب

افتتح المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير بحضور مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة هناي محمد ابراهيم اليوم مركز ترخيص الركشات والتكاتك بقسم شرطة مرور الخرطوم جنوب كأول مركز لترخيص الركشات والتكاتك يعاود نشاطه بالخرطوم بعد الحرب ضمن احتفالات البلاد بالعيد السبعين للاستقلال المجيد.

وأكد المدير التنفيذي خلال مخاطبته الاحتفال بأهمية افتتاح المركز لما يحققه من سلامة مرورية بجانب تقنين عمل الركشات والتكاتك والتي تمثل احد الوسائل المهمة في نقل المواطنين والبضائع علاوة على أنها ستكون احد البدائل للمواتر بعد قرار حظر قيادتها في حدود مسئولية المحلية .

مشيرا بأن بداية العام المقبل سيشهد استكمال إزالة وتجميع بقية السيارات المدمرة والمهملة في الطرق بعد حصرها حفاظا على ممتلكات المواطنين بجانب الإسهام في إعادة تشغيل قسم مرور الخرطوم جنوب ليكون القسم الثاني المخصص لترخيص الركشات بالمحلية، مؤكدا بأن الاحتفال يؤكد على تعافي الخرطوم وعودة جميع مؤسساتها لمزاولة عملها، مثمنا دور الشرطة في تأمين الأنفس والممتلكات وتحقيق السلامة المرورية للمواطنين.

من ناحيته أشار مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة هناي محمد ابراهيم الى أهمية افتتاح مركز ترخيص الركشات والتكاتك والذي يمثل بعدا امنيا بخلاف السلامة المرورية باعتباره يقنن ملكية المركبة بعد الحرب، مشيرا بأن الفترة المقبلة ستشهد انتشارا مروريا بالتزامن مع أعياد الاستقلال المجيد، لافتا الى إعادة افتتاح كل اقسام شرطة المرور بالولاية فيما عدا قسم شرطة مرور امبدة بجانب قسم شرطة مرور الخرطوم شرق وسيتم ادخالهما ضمن منظومة عمل الأقسام خلال الفترة القليلة المقبلة.

يشار بأن الاحتفال جاء بحضور اعضاء لجنة أمن محلية الخرطوم وقيادات شرطة المرور بالولاية ومدراء الأقسام بجانب إدارة النقل العام والبترول، كما شهد الاحتفال تكريم عدد من الذين ساهموا في إعادة افتتاح مركز الترخيص.

هذا وتهيب شرطة مرور محلية الخرطوم بجميع المواطنين الذين يمتلكون ركشات او تكاتك بترخيص او تجديد بمركز الترخيص بقسم شرطة مرور الخرطوم جنوب لتقنين عملها داخل المحلية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية او المخالفات المرورية.

