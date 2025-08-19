بتذكر ايام تحرير الخرطوم والناس منتشية عديل من الفرحة كل زول بقول نفسي امشي المكان الفلاني ومحتاج اشوف الحتة الفلانية ، قلت ليهم انا لو رجعت الخرطوم الان نفسي بس امشي المدرعات و الاقي اللواء نصر الدين بالذات وكل جنود المدرعات واقول ليهم شكرا 🤍❤️ . شكرا بحجم الثبات والتضحيات والشجاعة الاسطورية والانتصارات الاتكتبت بالدماء والعرق .

ثبات المدرعات وشجاعة فرسانها هي السبب الاساسي في هزيمة الجنجويد في الخرطوم ، وقصص تصديها لكل انواع العدوان حقيقي اسطورة ودروس في قوة الارادة والايمان والعزيمة .

حنفضل مدينين طول عمرنا للواء نصر الدين واللواء نادر المنصوري والحرس الرئاسي البسببهم فشل المخطط الجنجويدي في ساعته الاولي ، وحنفضل مدنيين وممتنيين لالوف مؤلفة من الابطال المجهولين الما حنعرف اسمائهم او اماكنهم الان، لكن عارفين وعايشين نتائج بطولاتهم وتضحياتهم وعارفين انهم صمدوا وصنددوا وثبتوا في اسوأ اللحظات في القيادة العامة والمهندسين وسلاح الاشارة و الكدرو وفي كل معسكرات الجيش في الخرطوم و في الفاشر وبابنوسة وكل ولايات السودان

مدينين ليكم احنا بالكثير جدا جدا ونسأل ربنا يجزيكم عننا وعن السودان والسودانيين جميعا خير الجزاء، وبطولاتكم وتضحياتكم مكتوبة في قلوب الشعب كله قبل ما تكون مكتوبة في صفحات التاريخ .

Suzy Khalil

