سلسلة تاريخ مشترك تا جنوبسودان وموندوكورو ….

حتى نواصل سلسلة التاريخ المشترك بين جنوب السودان والسودان يهمنا أن يكون لدى المهتمين والمتابعين خلفية وأساس معلوماتي يمكنهم من تقييم ما نقوم بنشره.

أقترح هنا مبدئيا كتابين هما :

1- مذكرات الفريق جوزيف لاقو.

2- تقرير لجنة التحقيق الإداري في حوادث الجنوب 1955م.

في مذكراته تحدث جوزيف لاقو عن حوادث 1955م وكان وقتها طالبا في مدرسة رومبيك الثانوية الحكومية وذكر أن نائب الناظر الشمالي وطفليه قتلا في الحوادث بينما كانا في رحلة طلابية وقد وردت الحادثة في كتاب التقرير الإداري المرفق.

قال جوزيف لاقو أنه وقتها شعر بالحماس ولكنه لاحقا صار يرى أن تلك الحوادث وصمة عار.

بعد الحوادث تم نقل مدرسة رومبيك الثانوية للخرطوم فتم إحضار جميع الطلاب للخرطوم ويحكي بصراحة كيف إنتابتهم الشكوك والهواجس والخوف من تآمر الشماليين على حياتهم.

لن أستمر في الحكي حتى لا تفقد متعة القراءة ولكن أود هنا أن أقول وبصراحة أننا كشماليين في مرحلتنا العمرية كنا ندرك جيدا تشبع الجنوبسودانيين بالهواجس والشكوك وهذا الإدراك كان له دور كبير في تعامل الشماليين معهم بالتحمل والتسامح ، وبرغم أن حوادث 1955م كانت قاسية ومؤلمة في الذاكرة الشمالية إلا أنها لم توثر على تعامل الشماليين مع الجنوبيين.

للشباب : لديكم فرصة ذهبية وأبواب مفتوحة بسبب ثورة المعلومات فقد صارت المراجع متاحة مجانا في مواقع ومنصات الكتب.

لا تستعجل في الاستنكار والتهجم لمجرد أن المعلومة جديدة عليك.

كلما تجد وتقرأ تجد.

