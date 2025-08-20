نفقة طلاق مليونية وقصر فاخر تسبق زواج رونالدو

أثار إعلان خطوبة النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» قائد النصر السعودي وخطيبته «جورجينا رودريغيز» تفاعلًا واسعًا في الوسط الرياضي والإعلامي. لكن سرعان ما ظهرت تفاصيل مثيرة حول اتفاق مسبق وقَّعه الطرفان قبل سنوات يكشف ما سيحصل عليه كل طرف في حال حدوث انفصال بينهما.

ووفقًا لما كشفته مجلة «TV GUIA» البرتغالية أنَّ الوثيقة الموقَّعة بين النجم العالمي وخطيبته تتضمن بنودًا دقيقة أبرزها تخصيص معاش شهري دائم لجورجينا يفوق 114 ألف دولار، إضافة إلى منحها ملكيَّة قصر فاخر في حي لافينكا بالعاصمة مدريد، تزيد قيمته على 5.6 ملايين دولار.

