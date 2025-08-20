تمهيدا لاستئناف النشاط: حصر الساحات والمنشئات الرياضية بمحلية امبدة

عقد الأستاذ أبوالقاسم آدم الطاهر المدير التنفيذي لمحلية امبدة اجتماعًا موسعًا مع الادارة العامة للشباب والرياضة بالمحلية بحضور الأستاذ يسين محمد الحاج الإدارة العامة للشباب والرياضة.

حيث ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالنشاط الرياضي والشبابي بالمحلية و بحث آليات استئناف النشاط الرياضي وأكد المدير التنفيذي على أهمية عودة الأنشطة الرياضية إلى طبيعتها بعد فترة التوقف موجها بحصر المواعين الشبابية والرياضية و ما تعرضت له من تدمير ممنهج من المليشيا المتمردة و العمل على إعداد تقرير شامل عن حجم التلف والإضرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة داعيا لتعزيز الدور المجتمعي والمنظمات الشبابية في تقديم الاسناد للانشطة الرياضية مثمننا فى ذات الوقت دور الشباب في كافة المشاركات والمبادرات المجتمعية خاصة في نظافة الميادين والساحات الرياضية و الطرق والشوارع والمصارف ودعا المدير التنفيذى إلى تضافر كافة الجهود لعودة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحلية ضمن الجهود المستمرة لتطبيع الحياة.

خرطوم نيوز