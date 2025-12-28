بعد العرض التركي.. وكيل صلاح يحصر مستقبل النجم المصري في وجهتين فقط

وضع رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، النقاط على الحروف بشأن مستقبل أيقونة ليفربول، كاشفا عن السيناريوهات المرتقبة لمسيرته مع استبعاد تام لأي وجهة لا تتماشى مع طموحات النجم المصري.

وفي ظل الأنباء التي تتحدث عن تلقي صلاح عرضا من نادي فنربخشة التركي، جاء رد عباس قاطعا بنفي هذا الاحتمال، مؤكدا في تصريحات نقلتها صحيفة “صباح سبور” التركية أن الدوري التركي خارج حسابات النجم المصري تماما.

وحصر عباس خيارات صلاح المستقبلية في مسارين لا ثالث لهما، قائلا: “صلاح إما سيبقى في ليفربول، أو سيشد الرحال نحو الدوري السعودي”.

ويأتي هذا التصريح وسط تذمر متزايد من جانب اللاعب المصري إزاء وضعه الحالي في ليفربول، إذ عبر صراحة عن شعوره بأنه “مضطهد”، واتهم جهات داخل النادي بمحاولة جعله “كبش فداء” في أزمات داخلية.

وقد تزامن هذا التصعيد مع قرار المدرب الهولندي لنادي ليفربول أرني سلوت باستبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية في أكثر من مباراة مؤخرا، حيث جلس على مقاعد البدلاء، مما أثار موجة واسعة من التكهنات حول إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يشار إلى أن صلاح يشارك حاليا مع منتخب مصر في منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وهو مرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2027، ما يمنح النادي الإنجليزي ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات تتعلق بمستقبله.

المصدر: sport24