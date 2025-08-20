اقتصاد وأعمالأبرز العناوين

اللجنة الوزارية القادمة برئاسة وزيري المعادن في البلدين.. كامل ادريس يلتقي السفير الروسي

2025/08/20
روسيا والسودان
التقى الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء الانتقالي الثلاثاء بمكتبه سفير روسيا لدى السودان، السيد أندريه تشيرنوفول.
بحضور السيد نور الدايم محمد احمد طه وزير المعادن، والاستاذ خالد علي الاعيسر وزير الثقافة والاعلام، والسفير عمر محمد احمد صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بناء على طلب السفير الروسي الترتيبات الخاصة بانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، المزمع انعقادها في النصف الاخير من شهر سبتمبر المقبل برئاسة وزيري المعادن في البلدين.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/20