اللجنة الوزارية القادمة برئاسة وزيري المعادن في البلدين.. كامل ادريس يلتقي السفير الروسي
التقى الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء الانتقالي الثلاثاء بمكتبه سفير روسيا لدى السودان، السيد أندريه تشيرنوفول.
بحضور السيد نور الدايم محمد احمد طه وزير المعادن، والاستاذ خالد علي الاعيسر وزير الثقافة والاعلام، والسفير عمر محمد احمد صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بناء على طلب السفير الروسي الترتيبات الخاصة بانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، المزمع انعقادها في النصف الاخير من شهر سبتمبر المقبل برئاسة وزيري المعادن في البلدين.
سونا