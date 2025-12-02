محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي

قامت السيدة آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي، بزيارة رسمية إلى مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، استهلتها بلقاء قائد الفرقة الأولى مشاة، الذي رحب بالزيارة مؤكداً تماسك القوات المسلحة واستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية عقب تحريرها، وقدم تنويراً شاملاً حول الموقف العملياتي.

وأعربت السيدة المحافظ عن تهانيها بتحرير الولاية، مقدرة التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة.

عقب ذلك، عقد والي ولاية الجزيرة بالإنابة اجتماعاً مشتركاً ضم حكومة الولاية واللجنة الأمنية ومحافظ مشروع الجزيرة مع السيدة محافظ البنك المركزي.

وأشاد الوالي بالإنابة بجهود العاملين بفرع بنك السودان المركزي بمدني الذين كانوا من أوائل العائدين عقب التحرير، مستعرضاً تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتعافي الولاية، مؤكداً أهمية دور البنك المركزي في دعم الإنتاج والاستقرار الاقتصادي، داعياً إلى تذليل معوقات تمويل المشروعات التنموية.

كما قدم محافظ مشروع الجزيرة تنويراً حول الاستعدادات للموسم الشتوي، مشيداً بقرار البنك المركزي الأخير بإعفاء رسوم الاستعلام الائتماني، بينما استعرض أعضاء حكومة الولاية التحديات المتعلقة بتمويل الموسم الزراعي ومدخلات الإنتاج والمشروعات التنموية، مؤكدين استعدادهم لتوفير الضمانات اللازمة.

من جانبها، عبرت السيدة المحافظ عن شكرها لحكومة الولاية على حسن الاستقبال، وقدمت التهنئة بتحرير الولاية ، مبتهلةً بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وعودة الأسرى. وأكدت أن المعركة الاقتصادية لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية، مشيرة إلى حجم الدمار الممنهج الذي طال البنى التحتية والقطاع المصرفي.

وقدمت سيادتها عرضاً لخطة البنك المركزي للإصلاح ودعم المصارف عبر صناديق التمويل الإقليمية والدولية، وطلبت من حكومة الولاية إعداد دراسات متكاملة للمشروعات التنموية التي تتطلب التمويل.

كما تناولت الترتيبات الجارية لتمويل الموسم الزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية، وجهود استقطاب صناديق التمويل الأصغر وفتح فروع لها في الولايات، مؤكدة دعم البنك المركزي للنشاط الاقتصادي بولاية الجزيرة.

وأشارت المحافظ إلى زياراتها السابقة لولايتي نهر النيل والخرطوم وخطط زيارة بقية الولايات، معلنة أن البنك سيستأنف عمله من الخرطوم خلال شهر، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة للجهاز المصرفي، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

كما قدم مدير فرع البنك المركزي بمدني، السيد مجدي البخيت، تنويراً حول عملية استبدال العملة، موضحاً أن ولاية الجزيرة ستتبع نهج الاستبدال التدريجي.

وعلى صعيد آخر وفي إطار زيارتها الميدانية، تفقدت السيدة المحافظ المبني الجديد لفرع بنك السودان المركزي بمدني، ووقفت على حجم الأضرار التي تعرض لها نتيجة استهدافه من مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووجهت بالشروع الفوري في التقييم الهندسي للمبنى والبدء في أعمال إعادة التأهيل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مع التركيز على معالجة مركز البيانات والتحول إلى أنظمة التخزين السحابي لضمان استمرارية العمل وسلامة البنية التقنية.