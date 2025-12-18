ماسك يحطم كل الأرقام.. 600 مليار دولار وأول خطوة ليصبح “تريليونيرا”

أفادت مجلة “فوربس” بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الـ600 مليار دولار.

وتشير المجلة إلى أنه في بداية ديسمبر، أعلنت شركة الفضاء “سبيس إكس” عن عرض عام لشراء الأسهم، والذي قُيمت بموجبه الشركة بـ 800 مليار دولار. في حين قدرها المستثمرون في أغسطس الماضي بـ 400 مليار دولار فقط.

وكتبت “فوربس”: “هذا يزيد من ثروة ماسك، الذي يمتلك حوالي 42% من (سبيس إكس) بنحو 168 مليار دولار إلى حوالي 677 مليار دولار. ماسك هو الآن أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 600 مليار. لم يمتلك أي شخص آخر ثروة بقيمة 500 مليار دولار من قبل”.

ومن المحتمل أن يجعل طرح الشركة للاكتتاب العام بهذا التقييم ماسك تريليونيرا. ووفقا لتقديرات المجلة، تبلغ حصته في “سبيس إكس” نحو 336 مليار دولار وهي حاليا أغلى أصوله. في حين تقدر حصته في تسلا بـ 197 مليار دولار.

وتضيف فوربس: “أصبح ماسك الآن أقرب إلى أن يصبح تريليونيرا منه إلى خسارة لقب أغنى رجل في العالم، نظرا لتقدمه بمقدار 425 مليار دولار على صاحب المرتبة الثانية الحالي، الشريك المؤسس لشركة (غوغل) لاري بيغ، الذي تقدر ثروته بـ 252 مليار دولار”.

في مارس 2020، قدرت ثروة إيلون ماسك بـ 24.6 مليار دولار. ثم، في يناير 2021، أصبح أغنى شخص على الكوكب، وفي نفس العام تجاوزت ثروته الـ 200 و 300 مليار دولار. وفي عام 2024، تجاوزت ثروة ماسك 400 و 500 مليار دولار.

وكان الشريك المؤسس لشركة “أوراكل” لاري إليسون هو الشخص الوحيد، بالإضافة إلى ماسك، الذي وصلت ثروته إلى الـ300 و 400 مليار دولار.

المصدر: Forbes