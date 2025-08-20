قرار نقل المقار الحكومية والوزارات إلى مواقع بديلة يعني أن وجه العاصمة الخرطوم سيتغير بشكل جذري، وأن الخرطوم لن تعود إلى ما كانت عليه، وأن مناطقها الحيوية مثل شارع النيل وشارع المطار والسوق العربي ستشهد تغييرات كبيرة.

و​يبدو أن القرار يمهد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنظيم، حيث يمكن إعادة تأهيل المقرات القديمة أو بناء منشآت حديثة في أماكن جديدة. وقد تتحول منطقة وسط الخرطوم، التي كانت مركزًا إداريًا، إلى منطقة تجارية نابضة بالحياة تضم أسواقًا ومجمعات تجارية ومناطق سياحية، ​لكن هذه التطورات تثير تساؤلات مهمة حول مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة، وهل ستتضمن خطة التطوير إدخال مشاريع حديثة مثل نظام المترو الذي يُعد من الضروريات لتسهيل حركة السكان ودعم الاقتصاد، أم أن المقار الحكومية والمساحات العامة سوف يتم عرضها للبيع لمجابهة المنصرفات الحكومية؟

عزمي عبد الرازق