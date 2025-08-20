دراسة تكشف أغرب سبب للرغبة الشديدة بتناول الحلويات

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أجراها باحثون في كلية بايلور للطب في تكساس، عن أن مشاهدة الآخرين يتناولون الأطعمة الغنية بالسكريات يحفز الرغبة في الإفراط في الأكل، وذلك بسبب دور الناقل العصبي الدوبامين في الدماغ.

ووفقاً لتقرير على موقع “ميديكال إكسبريس”، يرتبط هذا التأثير بمستقبلات الدوبامين D1 وD2، التي تنشط إحساس المتعة وتشجع على تكرار السلوك.

في الدراسة المنشورة في مجلة “Nature Communications”، قسم الباحثون فئراناً إلى مجموعتين: جائعة وشبعى. سُمح للفئران رؤية بعضها البعض أثناء تناول الطعام دون تفاعل. ظهر أن الفئران الشبعى لم تتفاعل عند رؤية الآخرين يأكلون طعاماً عادياً أو دهنياً، لكنها انطلقت في الأكل عند مشاهدة تناول السكريات. واختفى هذا التأثير تماماً باستخدام أدوية تمنع مستقبلات الدوبامين.

أكد العلماء أن هذه النتائج تكشف آليات تحفيز الشهية، خاصة في عصرنا مع انتشار صور الطعام في الإعلام والتواصل الاجتماعي. علق الدكتور يونغ شو، الباحث الرئيسي: “عندما يتم تنشيط مستقبلي D1 و D2، يتلقى الدماغ إشارة تقول: (هذا مُمْتِع، كرره). ومجرد مشاهدة شخص ما وهو يأكل يمكن أن يحفز الإفراط في تناول الطعام، حتى لو لم تكن جائعا أو جسمك بحاجة للطعام”.

يشير الباحثون إلى أهمية هذه الاكتشافات في تطوير استراتيجيات لتعزيز العادات الغذائية الصحية ومكافحة السمنة. يأمل الفريق في استخدام هذه المعرفة لمواجهة تأثير المحفزات البصرية في حياتنا اليومية.

