جديد إيمان فيصل.. «ع الحلوة والمرة»

تستعد الفنانة إيمان فيصل لتصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد «ع الحلوة والمرة» المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويجمعها بنخبة من الفنانين. وكتبت إيمان عبر حسابها «قيمة أي تجربة فنية، سواء على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا، ترتبط بالأشخاص الذين يشاركونك في العمل، فهم من يصنعون روح المكان، ويضيفون عليه متعته، لكن بالنهاية أقول المسرح، لأنني أعيش فيه ردة فعل الجمهور بشكل مباشر، من خلال التصفيق والتشجيع والابتسامة. أما التلفزيون، فمتعته مختلفة، حيث تصلني ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

الأنباء الكويتية