نيكول سابا تفاجئ الجميع بظهور ابنتها للمرة الأولى – صورة

أثارت النجمة نيكول سابا ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد إطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “تلج تلج”، بالتزامن مع أجواء واحتفالات عيد الميلاد.

وفاجأت النجمة اللبنانية الجمهور بظهور ابنتها نيكول للمرة الأولى في فيديو كليب الأغنية، ولفتت الأنظار بجمالها وملامحها التي تجمع بين ملامح والدها ووالدتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتصدرت الشابة الصغيرة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت نيكول الأنظار بأناقتها بالملابس الكاجوال ونسقت ملابسها مع ابنتها وارتدتا كنزتين شتويتين مستوحاة من أجواء عيد الميلاد مع قبعة بابا نويل ووسط الزينة وشجرة الميلاد.

وتأتي مفاجأة نيكول بعد حرصها طوال السنوات الماضية على إبعاد ابنتها عن الأضواء ووسائل الإعلام، وأكدت في لقاء تلفزيوني أنها ليست ندمانة على قرار عدم الإنجاب مرة تانية بعد بنتي نيكول (12 عاماً)، و”لكن بقول يا ريت كنت عملت مجهود أكتر ومكنتش فكرت في المهنة وشكل جسمي، وكنت حققت حلم الأمومة بوقت أبكر”.

يُذكر أن آخر أعمال نيكول سابا الفنية، مسلسل “وتقابل حبيب” الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع شخصية “رقية العسكري” سيدة الأعمال القوية والجبّارة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك نيكول في البطولة عدد من نجوم مصر، بينهم: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، بسنت شوقي، ندى موسى، محمود ياسين جونيور…، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة “سينرجي”.

مجلة لها