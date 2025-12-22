حنان ترك تقطع الطريق أمام الشائعات وتعلق على غيابها عن زفاف ابنها

تصدر اسم الفنانة المعتزلة حنان ترك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور من حفل زفاف إبنها آدم ولاحظ الجميع غيابها عن الحفل، وهذا ما ترك الكثير من علامات الاستفهام لمعرفة الأسباب.

ولقطع الطريق أمام أي شائعات، شاركت الفنانة المعتزلة متابعيها عبر خاصية الستوريزعلى انسغرام بصورة للعروسين وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في الخير. منى وآدم حبايبي ألف مبرووك لينا وليكم فرحتنا بيكم كبيرة”.

وأثار غياب النجمة المصرية المعتزلة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وفي وسائل الاعلام لا سيما وأنها تحرص دائماًعلى المشاركة والاعلان عن مناسباتها العائلية السعيدة وتشاركها مع جمهورها بطريقة عفوية وبسيطة. ورغم أنها لم توضح سبب غيابها عن الزفاف ولكنها شاركت صورة مميزة للعروسين خلال رقصهما وعبرت عن سعادتها بفرحتهما.

واحتفل آدم خطاب، نجل حنان ترك بزفافه في أجواء عائلية بسيطة، في أحد الأماكن في القاهرة الكبرى وهذا ما يكون السبب بعدم قدرة النجمة المعتزلة على الحضور لأسباب تتعلق بالسفر، وقد اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء والمقرّبين، دون مشاركة أي من نجوم الوسط الفني.

يذكر أن آخر ظهور فني لحنان ترك كان من خلال مسلسل “أخت تريز” عام 2012، قبل أن تعتزل التمثيل، وناقش المسلسل العلاقة بين المسلمين والأقباط عبر شخصيتين جسدتهما الفنانة، إحداهما مسيحية تُدعى تريز، والأخرى مسلمة تُدعى خديجة، قبل أن تكشف الأحداث أنهما أختان توأم. وشاركت لاحقًا بالأداء الصوتي في عملين.

مجلة لها