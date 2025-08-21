وضج (ابراهيم بقال) والعالم من خلفه: سقطت مدرعات الجيش بالخرطوم

من ملاحم المدرعات ( ٥٦٣٤ ):

□□ في مثل هذا اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣م.

○ منقول:

□□ التاريخ لا يكذب:

□ في مثل هذا اليوم من العام الماضي 20/8/2023م شهدت المدرعات أعنف وأقوى هجوم في تاريخها.

□ جمعت فيها مرتزقة الشتات كل قواتها وعتادها من داخل وخارج الخرطوم، جمعت كل قياداتها وأفرادها، وتركت أغلب القتال في المحاور الأخرى، وركزت على سلاح المدرعات سلاح الفرسان.

□ العالم كله في حالة صمت وانتظار وترقب.

□ القيادة العليا للجيش تراسل قيادة المدرعات:

○ القيادة :

التقديرات الأولية للعدو شنو.

حوِّل.

○ المدرعات:

أعداد مهولة من البشر والعربات القتالية المصفحة والمدرعة تتجه نحونا.

حوِّل.

○ القيادة :

تقديرك لتحرك العدو بعد كم دقيقة يصل النقطة A ؟

حول.

○ المدرعات:

بعد ١٢ دقيقة تقريبًا.

حول.

□ كانت تلك اللحظات هي اللحظات الأصعب في تاريخ الحرب، فالمدرعات هي الرمز الأقوى للقوات المسلحة والعمود الفقري لها.

□ إشارة أخرى من القيادة:

اسحب الدباب T55 السليمة للنقطة E وخلي منطقة النقطة A مكشوفة.

حول.

○ المدرعات :

تمام سيادتك.

حول.

○ القيادة :

ما تبدو هجوم إلا بعد ما يصل العدو النقطة B.

حول.

□ تقدم العدو إلى ان دخل إلى منطقة الدباب المتعطلة، وبدأ بالهجوم الإعلامي على الشعب قبل ان يبدأ بالهجوم الحربي على الجيش.

□ وضج ( بقال ) والعالم من خلفه: سقطت مدرعات الجيش بالخرطوم.

□ حينها جاءت الإشارة بالإستعانة بالله والهجوم على كلاب الدمار.

□ تحركت قوة المدرعات القليلة المرتكزة والموزعة للهجوم على جيش الإرتزاق المكون من اكثر من 40 ألف مقاتل في تلك اللحظة.

□ تحرك الأبطال الرجال بعزيمة وإصرار وثبات وحباً للوطن وهجموا هجمة رجل واحد مع الفارق الكبير في العدة والعتاد.

□ استمرت المعركة لأكثر من 18 ساعة شارك فيها سلاح الجو، قتل فيها سلاح الفرسان نصف القوة المهاجمة تقريباً ودمر فيها مئات العربات القتالية.

□ وفي تلك اللحظات كانت معنويات الشعب منهارة لما رأته من فيديوهات المرتزقة وهم في أماكن تنتشر فيها الدبابات يحسبونها هزيمة للجيش مع أنها جزء من خطة الإنتصار.

□ سطرت القوة القليلة المرابطة في المدرعات أروع نماذج الثبات والصمود في وجه عدو فاجر يفوقهم قوةً وسلاحاً وعتاد.

□ انبهر الإعلام الغربي والعربي وحتى قيادة المرتزقة من تصدي ابطال المدرعات لهذا الكم الهائل من الجنود، ولكنها عناية الله ثم صدق الصادقين.

□ لم تكن القيادة متساهلة أو جاهلة عندما تركتهم يدخلوا إلى داخل المدرعات ولكنها كانت تعرف ما تفعل.

□ وهاهي مدرعات الفرسان الآن وبعد عام تهاجم وتنظف مناطق جبرة وما حولها بعد ان كانت تتلقى الهجمات تلو الهجمات من عرب الشتات.

○ عاشت القوات المسلحة.

○ عاش سلاح الفرسان.

○ عاش المجاهدون في سبيل الله

○○ ناصر

○○ الله أكبر ولله الحمد..

#من_أحاجي_الحرب