منطقة حرة تعمل بنظام البوت.. وكيل الاستثمار المكلف تلتقي وفد منظومة الصناعات الدفاعية

التقت الاستاذة احلام مهدي مدني وكيل وزارة الاستثمار المكلف اليوم بوفد منظومة الصناعات الدفاعية برئاسة نائب المدير العام الاستاذ الجيلي تاج الدين، وبحث اللقاء أنشطة ومشروعات منظومة الصناعات الدفاعية.

وأكدت الاستاذة احلام مساندتها ودعمها للقطاع الخاص في السودان خاصة في مجال المشروعات التي تحتاج إلى راس مال كبير وثمنت الدور الذي تقوم به المنظومة في مجال الصادر ودوره في دعم الاقتصاد وأوضحت أن منظومة الصناعات الدفاعية تعظم القيمة المضافة للمنتجات.

واكدت جاهزية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تقديم المساعدات للمجموعة خاصة في مجال الصناعات التحويلية المتكاملة الزراعي والحيواني مطالبة بضرورة تحسين وتطوير البحوث الزراعية والمراكز في كل من ولاية القضارف وولاية نهر النيل

واعلنت ان الفترات القادمة ستشهد قيام منطقة حرة في كل من الهودي والعبيدية لاستقطاب الصناعات إلى المنطقة الحرة.

ودعت المستثمرين الوطنين الى المساهمة في مشاريع الأعمار مؤكدة التزام وزارتها بتعزيز الشراكات الاستراتجية مع القطاع الخاص المحلي الإقليمي والدولي والسعي في تهيئة البيئة الاستثمارية بتطبيق سياسات مرنة والتي ضمنها قانون الاستثمار،

واشارت الى إهتمام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للاستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي وتوفير الدعم اللوجستي والفني للمشاريع التي تعود بالنفع للبلاد وتحقيق تطلعات الدولة في مجال الاستثمار.

من جانبه ثمن السيد الجيلي تاج الدين الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جذب المستثمرين للاستثمار في السودان .