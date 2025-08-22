والي الخرطوم ومدير عام وزارة الثقافة والإعلام ينعيان فقيد الصحافة والإعلام الأستاذ حسام الدين أبو العزائم

ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعدالدين المغفور له الصحفي حسام الدين محمود أبو العزائم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم بمستشفى المنيرة بالقاهرة.

وظل الفقيد طوال مسيرته الصحفية يكرس قلمه لخدمة الاجندة الوطنية مواصلةً في المدرسة التي أرسى دعائمها والده المؤسس محمود أبو العزائم الملقب بذاكرة الأمة وظل الفقيد متواصلا معنا طوال فترة الحرب يشد من أزرنا ويدعونا لدعم التكايا والوقوف مع المواطنين الذين افقدتهم الحرب مصادر رزقهم وخلال فترة علاجه كان كثير السؤال عن أحوال جيرانه في الحي سكان الثورة الحارة الأولى.

التعازي موصولة لاشقائه الأستاذ مصطفى ومحمد أبو العزائم وشقيقتيه الأستاذة الصحفية منى ابو العزائم و د. هدى أبوالعزائم وللاسرة الصحفية عامة.

خرطوم نيوز