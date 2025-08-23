اعتبارًا من 1 سبتمبر.. روسيا تطلب تثبيت التطبيق المدعوم من الدولة بدلًا من «واتس آب»

أعلنت الحكومة الروسية، أنه يجب تثبيت تطبيق المراسلة الروسي المدعوم من الدولة «ماكس»، المنافس لـ«واتس آب»، على جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بدءًا من الشهر المقبل.

ويأتي قرار الترويج لتطبيق «ماكس» الخميس، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تعزيز سيطرتها على الإنترنت في ظلّ انخراطها في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا، كذلك في الوقت الذي يقول منتقدي هذه قرار الحكومة، إن التطبيق يُستخدم لتتبع مستخدميه، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وصرحت الحكومة الروسية في بيان لها أن تطبيق «ماكس»، الذي سيتم دمجه مع الخدمات الحكومية، سيكون مدرجًا ضمن قائمة التطبيقات الإلزامية المثبتة مسبقًا على جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، المباعة في روسيا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، كما سيصبح إلزاميًا، اعتبارًا من هذا اليوم، تثبيت متجر التطبيقات المحلي الروسي «رو ستور» المثبت مسبقًا على جميع أجهزة أندرويد، على أجهزة آبل.

وأضافت الحكومة أن تطبيق LIME HD TV، وهو تطبيق تلفزيوني باللغة الروسية يسمح للناس بمشاهدة القنوات التلفزيونية الحكومية مجانًا، سيتم تثبيته مسبقًا على جميع أجهزة التلفزيون الذكية المباعة في روسيا اعتبارًا من 1 يناير.

وتنفي وسائل الإعلام الرسمية اتهامات منتقدي الكرملين بأن ماكس تطبيق «تجسس»، وأن صلاحياته للوصول إلى بيانات المستخدم أقل من منافسيه «واتس آب» و«تيليجرام».

ويأتي الترويج للتطبيقات المحلية بعد أن قالت روسيا هذا الشهر إنها بدأت في تقييد بعض المكالمات على «واتس آب»، المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمس» (META.O)، وعلى «تليجرام»، إذ اتهمت المنصات المملوكة لأجانب بالفشل في مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب.

ورد «واتس آب»، الذي بلغ عدد مستخدميه 97.3 مليون مستخدم في روسيا في شهر يوليو الماضي، باتهام موسكو بمحاولة منع الروس من الوصول إلى الاتصالات الآمنة، بينما قال «تليجرام»، الذي بلغ عدد مستخدميه 90.8 مليون مستخدم، إنه يكافح الاستخدام الضار لمنصته.

المصري اليوم