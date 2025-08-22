شاهد بالفيديو.. سقط عنها ثوبها أثناء إنفعالها في الغناء.. مطربة سودانية تثير الجدل بتصرفات غريبة خلال حفل حضره جمهور غفير

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل أقيم بإحدى المناطق بالسودان, أظهر مطربة الحفل تقدم على تصرفات غريبة.

المطربة ظهرت متفاعلة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية للدرجة التي جعلت ثوبها يسقط منها لتقوم بتصليحه أمام الجمهور الغفير الحاضر الحفل.

وزادت المطربة على ذلك بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, بدخولها في حالة هستيرية مع عازفها عبر رفع يدها بطريقة غريبة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين