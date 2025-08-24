دعت له تركيا.. فيدان يعتزم ترؤس اجتماع إسلامي في جدة لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة

أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتولى رئاسة اجتماع مجلس وزراء الخارجية الطارئ الحادي والعشرين لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده يوم 25 أغسطس/آب 2025 في جدة، في إطار رئاسة تركيا الدورية للمجلس.

ودعت أنقرة لتنظيم الاجتماع عقب إعلان إسرائيل عن خططها لاحتلال في قطاع غزة، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية ووقف الحرب في القطاع.

وأوضحت مصادر وزارة الخارجية أن الاجتماع سيؤكد رفض السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى احتلال غزة بالكامل، وإفشال حل الدولتين، وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، إضافة إلى ضرورة إعلان وقف إطلاق النار فوراً لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيسلط الضوء على أن إسرائيل تواصل محاولة إفشال جهود وقف إطلاق النار، وأن المجتمع الدولي مطالب بمنع ذلك وزيادة الضغط على إسرائيل، مع تأكيد عدم التسامح مع سياسات تهويد غزة.

وحسب المصادر، سيشدد الاجتماع على أن إقامة دولة فلسطين على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وعلى استمرار دعم تركيا القوي لخطة إعادة إعمار غزة ضمن تعاون منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

ووفقاً لمصادر الخارجية سوف يشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تصدير أو مرور الأسلحة والمعدات الحربية إلى إسرائيل، وضرورة اليقظة تجاه أي استفزازات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وذلك لضمان حماية الوضع التاريخي والديني للقدس.

كما سيثني على أهمية جهود منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة التواصل التابعة للمنظمة وجامعة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، والتي بدأت تُثمر نتائجها.

