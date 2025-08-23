ماذا قال بوتين عن ترامب؟

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ووصفه بأنه “الضوء في نهاية النفق” للعلاقات المتعثرة بين البلدين.

وقال بوتين في فعالية في ساروف، وهي مدينة مغلقة على بعد نحو 370 كيلومترا شرقي موسكو وكانت بمثابة قاعدة لبرنامج الأسلحة النووية الروسية منذ أواخر الأربعينيات: “علاقتنا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن مع وصول الرئيس ترامب أعتقد أن هناك أخيرا ضوء في نهاية النفق”.

وأشاد بوتين أيضا بصفات ترامب القيادية، وقال إنه كان يأمل في أن تكون الخطوات الأولى التي تم اتخاذها هي لضمان “الإصلاح الكامل” للعلاقات الروسية الأميركية.

وقال إن الشركات الروسية تناقش بالفعل خططا مع “شركاء أميركيين” حول فرص التعاون عبر القطب الشمالي وفي ألاسكا، في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال.

وجاءت هذه التصريحات في اليوم ذاته الذي ظهر به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مسجلة على قناة “إن بي سي” الأميركية، وقال إنه لا توجد خطط للاجتماع بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو اقتراح طرحه ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

والتقى ترامب نظيريه الروسي قبل أسبوع في ألاسكا، ثم الأوكراني في البيت الأبيض الإثنين، ويسعى لجمعهما إلى طاولة مفاوضات واحدة، لكن يبدو أن احتمال عقد هذا الاجتماع يتضاءل.

وعرض ترامب صورة له مع بوتين التقطت خلال لقائهما في ألاسكا، موضحا أن الرئيس الروسي أرسلها إليه، وقال : “سأوقعها له”.

