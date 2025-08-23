عفيف محمد تاج .. شاهد بالفيديو كيف حقق هذا المقطع أكثر من 16 مليون مشاهدة للطبيب الإثيوبي الذي درس في السودان

سورة الكهف .. بتلاوة ساحرة ومؤثرة للطبيب الإثيوبي “عفيف محمد تاج” والذي درس وتخرج من كلية الطب بجامعة إفريقيا بالسودان، حقق هذا المقطع أكثر من 16 مليون مشاهدة على منصة الفيديو الشهيرة “يوتيوب”.

من هو عفيف محمد تاج؟ طالب قدم إلى السودان للدراسة مع غيره من مجموعة من عدة جنسيات يقصدون جامعة إفريقيا العالمية، وأثناء دراسة عفيف بالجامعة كان يرتل القرآن وسط زملائه الطلاب بطريقة مختلفة كلياً، تميّز فيها بصوت ساحر ومؤثر ينساب إلى الوجدان بكل سلاسة.

شقّ الطالب المجتهد طريقه في دراسة الطب بهمّة، وفي ارتياد مساجد العاصمة السودانية بصوته العذب، وكان مسجد الذاكرين في الخرطوم منبراً جامعاً لمحبي تلاوته المميزة، ما خلق له قاعدة جماهيرية عريضة من المستمعين، جعلت مقاطعه الصوتية والمرئية متداولة على نطاق واسع.

حقق مقطع منشور لسورة الكهف على “يوتيوب” أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال الثلاث سنوات السابقة، وسط عبارات الإعجاب والتفاعل من جنسيات مختلفة استمعت لهذا الصوت الساحر.

تخرّج الطالب “عفيف محمد تاج” طبيباً وغادر إلى بلاده إثيوبيا في مارس من العام 2023، قبل اندلاع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح والأجهزة النظامية. وبقيت تلاوة الشيخ “عفيف محمد تاج” أثراً متداولاً على جميع المنصات.

