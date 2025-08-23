شاهد بالصورة.. “أشارككم فرحتي بزواجي من حبيبة الروح مروة”.. سعد الكابلي يحتفل بزواجه من المليونيرة الحسناء “كادي” بتدوينة رومانسية

نشر اليوتيوبر والناشط السوداني, المعروف “سعد” نجل الفنان الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي, تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “سعد”, كان أكمل مراسم زفافه من الناشطة البارزة, والمليونيرة الشهيرة “مروة”, المعروفة على السوشيال ميديا باسم “كادي”.

وأحتفل الكابلي, بزواجه من “كادي”, بتدوينة رومانسية قال فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً”, صدق الله العظيم.).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (بفضل الله وكرمه، وبقلب مفعم بالامتنان والسعادة، أشارككم فرحتي بزواجي من حبيبة الروح مروة, أدعو الله أن يجعل هذا الميثاق ممتد لحياة ملؤها المودة والرحمة، وأن يبارك لنا في جميع امورنا، ويكتب لنا الخير أينما كان, وسعيد بمباركة جميع الأهل والأحباب والاقارب والأصدقاء جعله الله مبارك, بارك الله لنا وبارك الله علينا).

