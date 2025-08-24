بينما يلجأ الكثيرون إلى القهوة في الصباح الباكر، يقول الخبراء إنه ليس الوقت الأمثل لتناولها، فالصباح الباكر هو الوقت الذي تكون فيه مستويات الكورتيزول “هرمون التوتر” مرتفعة بشكل طبيعي، مما يعني أن الجسم يكتسب دفعة من الطاقة، وفقا لموقع تايمز ناو.

لماذا الصباح الباكر ليس أفضل وقت لتناول القهوة

لا ينبغي أن يكون شرب كوبك الأول في الصباح الباكر عندما تستيقظ من النوم وتفتح عينيك.

قالت الدكتورة نيكولا لودلامرين، أخصائية التغذية فى الهند ومؤلفة كتاب ” كيف تتجنب تناول الأطعمة شديدة التصنيع”: “أفضل وقت لشرب القهوة عادةً هو من منتصف الصباح الباكر إلى أواخره، أي بين الساعة 9:30 11:30 صباحًا”.

لماذا لا يجب عليك شرب القهوة في الصباح؟

إن شرب القهوة مباشرةً بعد الاستيقاظ يُقلل من فعاليتها، لأن مستويات الكورتيزول، هرمون اليقظة والتوتر، تنخفض في هذه الأثناء تكون مستويات الكورتيزول مرتفعةً جدًا بطبيعتها في الصباح الباكر.

لذا، تُعطي القهوة دفعةً من النشاط في وقتٍ متأخرٍ من الصباح.

من الأفضل أيضًا تجنّبها في وقتٍ متأخرٍ جدًا من اليوم، خاصةً إذا كنتَ حساسًا للكافيين، الكافيين، الذي يُنشّط الدماغ والجهاز العصبي، موجودٌ بكثرةٍ في العديد من المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة قد يُسبّب شرب القهوة صباحًا شعورًا بالتوتر أو القلق بسبب الكافيين.

تبقى القهوة في الجسم لمدة ست ساعات على الأقل، وبالتالي، حتى عند تناولها في وقت متأخر من بعد الظهر، فقد تؤثر عليك في ساعات متأخرة من المساء لذا، يجب عليك تجنب تناولها بعد الساعة الثالثة مساءً كل يوم لتجنب أي آثار سلبية على دورة نومك.

ومع ذلك، ينطبق هذا بشكل أساسي على من يشربون القهوة التي تحتوي على الكافيين – ولكن تناول القهوة منزوعة الكافيين لا يعني أنه يمكنك احتساءها حتى ساعات المساء. تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على كميات قليلة جدًا من الكافيين (عادةً 2-5 ملج لكل كوب مقارنة بـ 70-150 ملج في القهوة العادية). وبينما من غير المرجح أن تؤثر على نوم معظم الناس، إلا أنه قد يتعين على الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه الكافيين توخي الحذر بشأن شرب القهوة منزوعة الكافيين قبل النوم.

كذلك، لبعض أنواع القهوة تأثيرات مختلفة على صحتك. تشير الدراسات إلى أن القهوة سريعة التحضير قد تزيد من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهي حالة لا رجعة فيها تؤدي تدريجيًا إلى العمى.

الفوائد الصحية للقهوة

وبعيدًا عن تعزيز الطاقة، هناك بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها القهوة بشكل إيجابي على صحتك، بما في ذلك:

الوقاية من أمراض القلب

يساعد شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا على الوقاية من مشاكل القلب، بما في ذلك النوبة القلبية، عندما يواجه القلب الضعيف صعوبة في ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم.

يعزز صحة الكبد

للقهوة العادية والخالية من الكافيين تأثير وقائي على الكبد. ووفقًا للدراسات، فإن شاربي القهوة أكثر عرضة للحفاظ على مستويات إنزيمات الكبد ضمن النطاق الصحي مقارنةً بمن لا يشربونها.

يقوي الحمض النووي الخاص بك

يساعد تحميص القهوة على تقليل الكسر في خيوط الحمض النووي، والذي يحدث بشكل طبيعي ولكنه قد يسبب السرطان أو الأورام إذا لم يتم إصلاحه بواسطة خلاياك.

يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون

يقول الأطباء إن الكافيين الموجود في كوبين من القهوة يوميًا يوفر حماية كبيرة من الإصابة بمرضي الزهايمر وباركنسون. في الواقع، وجد الباحثون أن النساء بعمر 65 عامًا فأكثر، اللاتي يشربن كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا، أقل عرضة للإصابة بالخرف بشكل عام.

اليوم السابع