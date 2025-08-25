نائب رئيس الأركان بحث التعاون المشترك مع وفد عسكري مصري

استقبل نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد في مكتبه وفدا من القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الشقيقة يترأسه اللواء أركان حرب عمرو جميل يرافقه اللواء أركان حرب مصطفى القويسني.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حضر اللقاء آمر القوة البرية العميد الركن حمد السويدي، ورئيس هيئة التسليح والتجهيز العميد الركن خليفة دعيج الصباح.

الأنباء الكويتية