“أنغام أولادها يحتاجون إليها” .. نوال الزغبي تطلق «يا مشاعر» في بيروت

رفضت الفنانة نوال الزغبي الإجابة عن أي سؤال يتعلق بفنانين آخرين ومن بينهم شيرين عبد الوهاب ووائل كفوري خلال احتفالها في بيروت بإطلاق ألبومها الجديد «يا مشاعر». واكتفت نوال بتوجيه دعاء إلى الفنانة أنغام وتمنت لها الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أولادها وجمهورها. وقالت: «أولادها يحتاجون إليها وهي بحاجة إلى نفسها».

ووجهت نوال رسالة إلى المرأة داعية إياها لأن تكون قوية وعلى قدر الموقف الذي تجد نفسها فيه.

وعن ابتعادها عن الفن في مرحلة من المراحل، قالت: «انصرفت لتربية أولادي في مرحلة، وحين وقع الطلاق في مرحلة لاحقة، تأثر أولادي بذلك إلى حد كبير ولجأنا إلى الأطباء النفسيين، لكن ما من أحد تمكن من انتشالهم مما كانوا يمرون به سوى أنا، ولهذا السبب ابتعدت حينها عن الفن وأعطيت الوقت الكافي لعائلتي».

وعن علاقتها بابنتها تيا التي كانت حاضرة، قالت: «أنا فخورة جدا بها من النواحي كافة، وعلاقتنا اليوم رائعة بعدما عذبتني وجننتني وهي صغيرة». وتابعت: «كنوال أنا أم وأب في الوقت نفسه وأقوم بواجبي، وقناعتي بأن المرأة هي الركن الأساسي في المجتمع وإما أن تصنع عائلة جيدة أو أن تكون مسؤولة عن ضياع العائلة».

وتوقفت نوال الزغبي عند ألبومها الجديد وطرحها أغنياته الواحدة تلو الأخرى، فقالت إن المستمع العربي اليوم ينتظر من يأتي له بالأغنية إلى أذنيه ليستمع إليها، وهذا ما فعلته في الألبوم لتنال أغنياته حقها ولا تمر مرور الكرام.

