مع كبار المسؤولين.. محمد بن زايد يصل إلى أنغولا

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلى جمهورية أنغولا في «زيارة دولة».

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، و عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع و سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، و الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الرياضة و الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، و الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة و محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار و الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، و الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة و فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، و الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وسعادة سالم علي خميس الشامسي سفير الدولة لدى أنغولا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

صحيفة الخليج