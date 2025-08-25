وزير الرياضة الجزائري يهنئ بتأهل صقور الجديان

تلقى الدكتور أسامة عطا المنان، النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، اتصالا هاتفيا من الأستاذ وليد صادي، وزير الرياضة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

أعرب من خلالها السيد صادي عن سعادتهم بما يقدمه المنتخب السوداني في المحافل الدولية برغم الظروف التي تمر بها البلاد .

ونقل وليد صادي تهاني وتبريكات المجتمع الرياضي بالجزائر بالتأهل الأخير لصقور الجديان الي نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للمحليين .

من جانبه، اكد الدكتور أسامة عطا المنان سعادته بهذا الاتصال الذي يحمل معاني الإخاء والمحبة والروح الرياضية، بين السودان وأرض المليون شهيد، متمنياً ان يتواصل التعاون ما بين الاتحاد السوداني لكرة القدم والإتحادية الجزائرية.

سونا