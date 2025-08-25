عالمية

رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن يلتقي خليفة حفتر في بنغازي

2025/08/25
حفتر
التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن خليفة حفتر في بنغازي لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
الجزيرة – تركيا

