سلوت يشيد بعقلية ليفربول بعد الفوز في نيوكاسل

أشاد أرنه سلوت مدرب ليفربول بالقوة الذهنية للاعبيه بعد الفوز 3-2 في ملعب نيوكاسل يونايتد الاثنين، قائلا إن فريقه أظهر العقلية اللازمة لتحقيق نتائج في ملاعب صعبة.

ومع إقامة المباراة في ظل خلاف نيوكاسل مع مهاجمه ألكسندر إيساك، الذي تردد أنه تلقى عرضا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني (148.60 مليون دولار) من ليفربول هذا الشهر، عاش حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليلة مثيرة في ملعب سانت جيمس بارك.

وفرط ليفربول في تقدمه بهدفين أمام نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد أنتوني جوردون في الشوط الأول، لكن أنقذه هدف الفوز في الدقيقة مئة عن طريق ريو نجوموها (16 عاما).

وقال المدرب الهولندي للصحفيين “حتى تفوز خارج أرضك على نيوكاسل، لا بد من امتلاك جودة عالية خاصة في أجواء كهذه. ليس جودة كرة القدم لأن هذا ليس ما أظهرناه اليوم (أمس)- باستثناء الهدف الأخير الذي سجلناه.

“بدا ذلك مشابها لما أراه يوميا في التدريب. لكن امتلاك عقلية القتال هنا في هذا الملعب وفي أجواء عدائية، أمر ضروري بالتأكيد إذا كنت ترغب بالمنافسة في النهاية.

“الفوز شيء آخر، لكن على الأقل لكي تتمكن من المنافسة، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى أن تتمتع بهذه العقلية – وهذا ما أظهرناه”.

صحيفة البيان