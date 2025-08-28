سيول تحذِّر بيونج يانج ستنتج 20 رأسًا نووية سنويًّا

حذَّر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، من أنَّ كوريا الشمالية تعمل على تطوير قدراتها لإنتاج ما بين 10 إلى 20 رأسًا نووية في السنة، داعيًا إلى خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية.وأتت تصريحات لي عقب لقائه في البيت الأبيض الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن أمله في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تقدَّر ترسانة بيونج يانج النووية بخمسين رأسًا، ولديها ما يكفي من المواد الانشطاريَّة لإنتاج ما يصل الى 40 أخرى.

