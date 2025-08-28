شاهد بالفيديو.. عروس سودانية ترفض “رش” الحليب على وجه عريسها رغم تحريض الفتيات الحاضرات والجمهور: (العروس الحنينة رزق)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا معه بصورة كبيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل زواج سوداني, بسيط أقيم بأحد المنازل في أجواء جميلة.

وشهدت لحظات “الجرتق” الذي يعقب مراسم الزواج رفض العروس “رش” عريسها بالحليب كما تجرى العادة رغم تحريض صديقاتها الحاضرات لها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استجابت العروس ورضخت لضغوطات صديقاتها وقامت برش الحليب على عريسها وسط تعليقات المتابعين الذين كتبوا معلقين: (العروس الجنينة رزق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين