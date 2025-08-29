لا للحرب جملة بريئة مصنوعة بعناية فائقة وخبث مستتر

#لا_للحرب جملة بريئة مصنوعة بعناية فائقة و خبث مستتر ، في جوفها عدد كبير من المعاني :

– انت لا تكرر سردها، فأنت موالي للحرب، يعني بلبوسي …

-انت تمجد الجيش او تسانده، انت بلبوسي ربما نصف كوز.

– انت ضد الجنجويد و تنتقد أفعالهم، انت مع الحرب و كوز.

– انت تقول بأن الكيزان يدافعون عن البلاد بارواحهم و دمائهم، كما المواطنين المستفرين فأنت ابوالبلابسة …

– انت تقول بأن مناطق الجيش آمنة للمواطن ، و انه يهرب من اي مكان يصله الجنجويد ، فلا شك انت كوز بلبوسي فلولي

– انت تحتفي بانتصارات الجيش فأنت تدعوا لاستمرار الحرب و تتصالح مع انتهاكات الجيش …

و بالمقابل :

– تصمت عن انتهاكات الجنجويد ، فأنت تدعم إيقاف الحرب .

– تساوي بين انتهاكات الجيش و الجنجويد ، فانت الابن الصالح ل #لاللحرب …

– تكذب عينيك و مقلتيك و عقلك و تتبنى سردية بأنها حرب كيزان ، فأنت #لاللحرب شخصيا بشحمه و لحمه …

– تقول بأن الإمارات ليس لها علاقة ب التمرد و لا يوجد مرتزقة اجانب في صفوفه ، فأنت الداعم الأكبر لإيقاف الحرب …

انا فترت ، لكن يمكنكم إضافة الكثير من المعاني و التعريفات البهلوانية للسردية الهزلية التي لا تملك أي آلية سوى ابتزاز الآخر …

#لا_للحرب

سالم الامين