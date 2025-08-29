رأي ومقالات

لا للحرب جملة بريئة مصنوعة بعناية فائقة وخبث مستتر

2025/08/29
سالم الامين

#لا_للحرب جملة بريئة مصنوعة بعناية فائقة و خبث مستتر ، في جوفها عدد كبير من المعاني :
– انت لا تكرر سردها، فأنت موالي للحرب، يعني بلبوسي …
-انت تمجد الجيش او تسانده، انت بلبوسي ربما نصف كوز.
– انت ضد الجنجويد و تنتقد أفعالهم، انت مع الحرب و كوز.

– انت تقول بأن الكيزان يدافعون عن البلاد بارواحهم و دمائهم، كما المواطنين المستفرين فأنت ابوالبلابسة …
– انت تقول بأن مناطق الجيش آمنة للمواطن ، و انه يهرب من اي مكان يصله الجنجويد ، فلا شك انت كوز بلبوسي فلولي

– انت تحتفي بانتصارات الجيش فأنت تدعوا لاستمرار الحرب و تتصالح مع انتهاكات الجيش …
و بالمقابل :
– تصمت عن انتهاكات الجنجويد ، فأنت تدعم إيقاف الحرب .
– تساوي بين انتهاكات الجيش و الجنجويد ، فانت الابن الصالح ل #لاللحرب …

– تكذب عينيك و مقلتيك و عقلك و تتبنى سردية بأنها حرب كيزان ، فأنت #لاللحرب شخصيا بشحمه و لحمه …

– تقول بأن الإمارات ليس لها علاقة ب التمرد و لا يوجد مرتزقة اجانب في صفوفه ، فأنت الداعم الأكبر لإيقاف الحرب …

انا فترت ، لكن يمكنكم إضافة الكثير من المعاني و التعريفات البهلوانية للسردية الهزلية التي لا تملك أي آلية سوى ابتزاز الآخر …
#لا_للحرب

سالم الامين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/29