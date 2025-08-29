عسكري مصري سابق يستبعد أي مواجهة بين مصر وإسرائيل رغم تزايد التوتر

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري والأمني المصري، إن “إسرائيل لا تملك القوة العسكرية لمواجهة مصر، كما أنها غير راغبة في مواجهة مع أكبر جيوش الشرق الأوسط، في ظل غياب أهداف يمكن تحقيقها من هذه المواجهة”.

ويرى راغب في حديثه مع “سبوتنيك”، أن إسرائيل لم تخل باتفاقية السلام، وأن وجودها في قطاع غزة يخل باتفاقية المعابر مع السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تحافظ فيه مصر على اتفاقية السلام أيضا.

ووفق الخبير العسكري المصري، فإن الحاجة لاتفاقية السلام تعني معالجة أسوأ اللحظات وأكثرها توترا عبر السلام لا القوة، وأن الاتفاقية ليست معنية بأوقات السلم فقط، بل بمعالجة الأمور لعدم وصولها للصدام العسكري، خاصة في ظل انعدام العوامل التي قد تدفع لمواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا يؤكد عدم تحركها في نحو مسار التهجير القسري نحو مصر، بسبب معرفتها بردة الفعل المصرية تجاه مثل هذه الخطوة.

ووصف راغب أي “تفكير إسرائيلي لخوض مواجهة عسكرية مع مصر بأنه “جنون” وبمثابة ” حرب الفناء” لإسرائيل، خاصة في ظل تفوق القدرات العسكرية المصرية والجيش المصري حاليا على الجيش الذي حارب في 1973 وانتصر على إسرائيل التي يعاني جيشها في الوقت الراهن، ويعد الأضعف مقارنة بجيش 73 الذي تلقى هزيمة خاطفة من مصر”.

ولفت عمر إلى أن المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وأمريكا والتي تستضيفها القاهرة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر بمشاركة أكثر من 40 دولة تؤكد استبعاد أي احتمالات للمواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل رغم تأزم العلاقات السياسية والدبلوماسية والشعبية ووصولها إلى أدنى مستوى.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أكد أن القاهرة على تواصل دائم مع الجانب الأمريكي بشأن جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أنه أبلغ الأمريكيين بأن “الحل العملي الوحيد القائم” هو قبول مقترح وقف إطلاق النار الأخير، الذي قبلت به حركة “حماس” الفلسطينية.

وقال عبد العاطي ردا على سؤال “سبوتنيك”، حول التواصل مع الإدارة الأمريكية وردها على “التعنت” الإسرائيلي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة: “هناك تواصل مع الجانب الأمريكي، لدي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونتعاون معهم ونقول لهم إن الحل العملي الوحيد القائم هو القبول بهذه الصفقة المبنية على اقتراح المبعوث ويتكوف”.

وتابع: “إن ذلك بطبيعة الحال هو أفضل الخيارات المطروحة حاليًا وبما يؤسس ويؤدي إلى الوقف الكامل للحرب والعدوان والتوصل إلى الصفقة الشاملة التي نرغب بها جميعًا”.

وأضاف: “كلنا نبغي صفقة شاملة حتى لا يتكرر العدوان مرة أخرى، لكن علينا أن نكون واقعيين وعمليين من خلال طرح أمور قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يتجسد ويتحدد في مقترح ويتكوف الذي قبلت به حركة حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن “جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء”.

وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك “خطا أحمر” غير مقبول، وشدد الوزيران على “منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط”، مشيرين إلى أن “استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة”.

وكالة سبوتنيك