هدم عقار مشوه للمظهر العام بالدوحة الجديدة

2025/08/30
الدوحة

في إطار الجهود المستمرة بقسم الرقابة الفنية لتحسين المظهر الحضاري بمدينة الدوحة، رصد مفتشو القسم عقارا متهالكا ومشوها للمنظر العام خلال جولة تفتيشية في منطقة الدوحة الجديدة (15). وقدم تم هدم العقار بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، بعد إصدار قرار بالهدم من لجنة صيانة وهدم المباني.

ويأتي تنفيذ هذه القرارات في إطار حرص البلدية على السلامة العامة وإزالة الأسباب المشوهة للمنظر العام بمختلف مناطق الدوحة، حفاظا على المظهر الجمالي للمدينة، وتنفيذاً للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.

كما شددت بلدية الدوحة على استمرار تكثيف حملات التفتيش الميداني لرصد المباني المهجورة أو المتضررة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتعزيز المشهد الحضري بما يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.

2025/08/30