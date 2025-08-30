كم أنفق الجمهور المصري لمشاهدة فيلم الشاطر؟.. الرقم مفاجأة

نجح فيلم «الشاطر»، بطولة النجم أمير كرارة، في تحقيق إيرادات قوية آخر الأسبوع الماضي، وجنى 919.3 ألف جنيه، وحجز لنفسه المركز الثاني في شباك التذاكر، ليقفز بإجمالي إيراداته إلى 93.3 مليون جنيه.

فيلم «الشاطر» من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته، إلى جانب أمير كرارة وهنا الزاهد، كل من عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حول مغامرات مشوّقة يعيشها البطل في محاولة للإفلات من عدد من المواقف الخطرة، في قالب يجمع بين الإثارة والضحك.

المصري اليوم