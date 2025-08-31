■ الخلافات القبلية والإثنية داخل مليشيات التمرد ستتواصل حتي مرحلة التصدع والتلاشي .. مايحدث الآن هو البداية ..

■ الخطأ التاريخي لبعض القيادات الأهلية في دارفور أنها بايعت المعتوه حميدتي والدائرة المحيطة به .. وهذا البعض تم شراؤه بالترهيب والترغيب .. والنتيجة انتقال زعامة وريادة القبيلة إلي مجموعة من الجَهلة والموتورين والذين داسوا علي إرث قبائلهم بأحذيتهم المتسخة وسيطروا علي مقاليد الأمور بالسونكي والدبشك ..

■ الصراع الحالي بين زعماء عصابات من أبناء تلك القبائل يعود لخلافات تتعلق بالغنائم داخل المليشيا وفي ظل غياب حكماء وزعماء تلك القبائل فإن فتنة خلافات الحرامية ستضرب عميقاً في بطون القبائل وستقود إلي حرائق يصعب إخمادها في الوقت الراهن..

عبد الماجد عبد الحميد