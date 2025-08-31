الولايات المتحدة.. ابتكار أصناف من القمح تنتج السماد بنفسها

أفادت جامعة كاليفورنيا في ديفيس بأن علماء في الولايات المتحدة ابتكروا أصنافا من القمح قادرة على إنتاج السماد الطبيعي بنفسها.

ووفقا للخبراء، قد يقلل هذا الابتكار من تلوث الهواء والماء حول العالم.

وأشار مصدر في الجامعة إلى أن إنتاج القمح يستخدم حوالي 18٪ من إجمالي الأسمدة النيتروجينية المنتجة عالميا، بينما تمتص النباتات حوالي 35-50٪ فقط من النيتروجين، وينتهي المطاف بالباقي في المسطحات المائية والغلاف الجوي، ما يسبب أضرارا بيئية كبيرة.

ووفقا لبيان الجامعة:”ابتكر علماء الجامعة أصناف قمح تحفز إنتاج السماد اللازم بنفسها، ما يمهد الطريق للحد من تلوث الهواء والماء عالميا، ويخفض نفقات المزارعين”.

وأشار البيان إلى أن العلماء استخدموا تقنيات التعديل الوراثي لجعل النباتات تنتج كميات زائدة من مواد كيميائية معينة، والتي تتفاعل مع التربة لتنتج السماد الطبيعي.

وأوضح إدواردو بلوموالد، من قسم علوم النبات بالجامعة، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في ضمان الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاجية المزارع الصغيرة، خاصة في إفريقيا.

جريدة المدينة