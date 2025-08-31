كوريا الشمالية تصف الرئيس الجنوبي بـ «المنافق»

وصفت كوريا الشمالية، أمس الأول، الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج بـ «المنافق»، عقب تصريحات بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة، أدلى بها خلال زيارته واشنطن.وقال لي الإثنين، من العاصمة الأمريكية حيث التقى الرئيس دونالد ترامب، إنَّ التحالف بين سيول وواشنطن «سيتعزَّز» عندما «يكون هناك طريق إلى نزع السلاح النووي والسلام والتعايش في شبه الجزيرة الكورية»، حيث لا يزال الشمال والجنوب في حالة حرب رسميًّا.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنَّ «لي» الذي «ادَّعى أنَّه يريد إعادة العلاقات» مع بيونغ يانغ، كشف بتصريحاته الأخيرة «طبيعته الحقيقيَّة كمهووس بالمواجهة.. ومنافق».

وأضافت إنَّ «إشارة (لي) إلى نزع السلاح النووي، ليست إلَّا حلمًا ساذجًا، مثل محاولة الإمساك بسحابة في السماء».

جريدة المدينة