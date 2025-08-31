#حكومة_البعاتي

▪️البعاتي يؤدي اليمين رئيسًا لحكومة تأسيس المتناقضة، حكومة تقوم على جماجم الأبرياء وأشلاء العزل، حكومة أساسها النهب والشفشفة والسرقة والقتل والترويع، حكومة جمعت بين اللادين والعلمانية المشؤومة حتمًا ولدت ميتة وتظل ميتة في قلوبهم جميعًا كما مات قبل ميلادها في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،،كيف لا وهي حكومة البعاتي.

▪️حكومة تعوم في دماء المواطنين والفتن القبلية، وحرق القطاطي وترريع العزل وسلب الأمن وأموال المواطنين وسرقة الحرائر والاغتصاب.

هذا الحميدتي أدى اليمين حاكمًا لشلة من الملاقيط والمقاطيع والقتلى اللئام سارقي عفش الشعب وسياراته بدون أي خجل يعمل على تقنين المنهوبات لتكون رأس مال لهم.

▪️فكيف تقوم دولة قائمة على مبدأ الحرام وتناقض بين مكوناتها مابين النقاء العرقي لأهل الرئيس وعبودية نائبه تكمن المشكلة، دعكم عن مكونات المليشيا الدارفورية الأخرى غير المعترف بها؟

كيف سيحكم ويحكم من؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟

والطيران سيظل رسول للسلام لزيارة مواقع الملاقيط والشتات، فلن يهدأ لهم ليل ولا نهار إلا وأزيز الرصاص يمطر في كل حين.

هكذا ستمطر عليهم حصوًا أينما وجدوا سيكون الرعب هو سيد الموقف بعاصمة الشفشفة نيالا.

جنداوي