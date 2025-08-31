7 أطعمة تزيد فائدتها إذا تناولتها باردة

في عالم التغذية، يُعتقد دائمًا أن الطعام الطازج الساخن هو الأفضل، لكن تقريرًا حديثًا نشره موقع “Health” يكشف أن تبريد بعض الأطعمة قد يزيد قيمتها الغذائية بشكل ملحوظ. هذه العملية لا تؤثر فقط على المذاق والقوام، بل تجعل المكونات أكثر فائدة للجسم، خاصة في التحكم بسكر الدم ودعم صحة الأمعاء.

يوضح التقرير أن التبريد يعيد تنظيم جزيئات الكربوهيدرات، مكونًا “نشا مقاومًا” يعمل كألياف طبيعية تغذي البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. ويؤكد التقرير: “النتيجة هي تحسين التوازن البكتيري، تقليل الالتهابات، وزيادة الشعور بالشبع”. من هنا، يُعتبر التبريد مرحلة طبيعية تمنح بعض الأطعمة قوة إضافية دون التخلي عن الأطعمة الطازجة، بل بالتوازن بين الساخن والبارد.

من أبرز الأطعمة التي تستفيد من التبريد: الأرز الأبيض الذي يساعد على خفض مؤشر الجلوكوز، الشوفان البارد الذي يحسن الهضم ويمنح طاقة مستدامة، والبطاطس التي تدعم مرضى مقاومة الأنسولين. كما تُظهر الحبوب مثل الشعير والمعكرونة والفاصوليا بينتو فوائد مزدوجة بفضل الألياف والنشا المقاوم، إلى جانب الخبز والشبت المبردين اللذين يزيدان من مضادات الأكسدة.

لكن التقرير يحذر من أن ليست كل الأطعمة تستجيب إيجابيًا للتبريد. فالمكسرات المحمصة تفقد قرمشتها، واللحوم المشوية قد تشكل مخاطر إذا لم تُحفظ جيدًا، والخضراوات الورقية لا تكتسب فوائد إضافية. يُنصح بتناولها طازجة للحصول على أقصى فائدة. هكذا، يمكن أن يصبح تبريد الطعام خطوة بسيطة نحو صحة أفضل إذا استُخدم بحكمة.

سبق