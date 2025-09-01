آلاف من ذوي الشعر الأحمر يحتفلون بشعرهم في هولندا – صور

احتشد آلاف الأشخاص من ذوي الشعر الأحمر من شتى أرجاء العالم في مدينة تيلبرج الهولندية في عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بمرجان الشعر الأحمر، الذي يهدف للترويج للتواصل والفخر والاعتراف بمجتمع أصحاب الشعر الأحمر.

وذكر اليوم السبت منظمو المهرجان، الذي انعقد 20 مرة، أن المشاركين جاءوا من أكثر من 80 دولة.

ويشمل برنامج المهرجان الذى ينعقد في أحد المتنزهات عروضا موسيقية وحفلات ومواعدات سريعة وألعابا وأنشطة مبتكرة. ويمكن أن يقيم المشاركون في موقع تخييم في الليل.

ونقلت صحيفة “ألجمينه داجبلاد” عن مؤسس المهرجان ومديره بارت روفتهورست قوله إن الشعر الأحمر يربط بين الزوار.

وأضاف: “إنك تبدو مشابها (للمشاركين)، لذلك تشعر بنوع من الرابطة الأسرية. لكن هناك المزيد مما يربط الأشخاص، مثل تجارب الطفولة بسبب الشعر الأحمر، الذي يكون صاحبه مميزا …خاصة إذا كنت تعيش في مكان مثل المكسيك، فنادرا ما تصادف أشخاصا شعرهم أحمر”.

