مع ناهد السباعي.. أحمد السقا يواصل تصوير “هيروشيما” بعد نجاح “أحمد وأحمد”

يواصل الفنان أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “هيروشيما”، الذي يخوض من خلاله تجربة سينمائية جديدة بعد نجاح فيلمه “أحمد وأحمد” المعروض حاليا بدور السينما.

وروج مؤلف الفيلم الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر للعمل، تمهيدًا لطرحه بدور العرض قريبا، حيث نشر صورة جمعته بالسقا ومخرج الفيلم أحمد نادر جلال من دون تعليق.

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس، ناهد السباعي، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، ويتوقع أن يقدم الفيلم تجربة مشوّقة وعميقة، تلعب فيها ناهد السباعي دورًا مركبًا يُبرز حضورها القوي وقدرتها اللافتة على تجسيد المشاعر والشخصيات.

يُذكر أن أحمد السقا ينافس حاليًا في دور العرض بفيلمه “أحمد وأحمد”، بمشاركة أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

بوابة روز اليوسف